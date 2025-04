Udinese, tegola per Runjaic: trauma distrattivo al polpaccio per Lucca, quando torna e quante partite salta

. L’attaccante dell’Udinese, infatti, ha subito unche non gli permetterà di essere a disposizione in vista della sfida di lunedì alle ore 12.30. Potenzialmente, Lucca potrebbe non essere convocabile nemmeno contro il Bologna lunedì 28 aprile.“Udinese Calcio comunica sui propri canali ufficiali che. L'attaccante classe 2000 sarà valutato settimana per settimana dallo staff sanitario”.

La situazione sarà monitorata di settimana in settimana per capire gli esatti tempi di recupero.