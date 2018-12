Un colpo in salsa nostalgica per l'Udinese, che ha ufficialmente sottoscritto ieri l'ingaggio per la formazione Under 19 di Matteo Amoroso, figlio dell'ex attaccante bianconero Marcio. Che accompagnerà il ragazzo in questa nuova avventura a partire dalla prossima primavera e ha commentato così la notizia sul proprio profilo Instagram: "Il mondo dei giri e milioni di giri. Quando ero bambino, sognavo di diventare un giocatore di calcio e di giocare nel campionato italiano, più difficile al mondo. Ho realizzato il mio sogno vestendo il mio amato colore bianconero dell'Udinese, club che ha come idoli due grandi come Zico e Totò Di Natale. Oggi vedo mio figlio Matteo Amoroso seguire le mie orme e avere l'opportunità di giocare per il club in cui sono cresciuto nel calcio europeo, diventando il capocannoniere del campionato nella stagione 98/99. Il volto di questo ragazzo, che ha lo stesso sogno mio, è fantastico. Quello che ti auguro figlio mio è tanto successo, umiltà, carattere e professionalità. Che tu possa essere molto felice con questa maglietta".