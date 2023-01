L'Udinese si avvicina ad un colpo di spessore, per andare a rinforzare il reparto offensivo bianconero. Il club friulano è ad un passo da chiudere per l'arrivo di Florian Thauvin, ex giocatore di Marsiglia e Newcastle, attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza al Tigres, in Messico. Colpo di spicco, che porta ad Udine una nutrita dose di esperienza.



IL SOSTITUTO - La squadra di Sottil corre ai ripari, dopo l'esito nefasto degli esami di Deulofeu, che lo condannano a sottoporsi ad un intervento chirurgico. I problemi al ginocchio lo mettono fuori uso e dunque l'Udinese è costretta a muoversi sul mercato. Quello di Thauvin è il nome individuato per andare a sopperire alla mancanza dello spagnolo nel reparto d'attacco.



VISITE - Il giocatore francese Campione del Mondo nel 2018, come riportato da Sky, è atteso a Udine nella giornata di domani, lunedì 30 gennaio, per sostenere le visite mediche. Poi arriverà la firma e Thauvin potrà unirsi a Beto e compagni.