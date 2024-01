Udinese, Thauvin in cerca di un nuovo club

Non indispensabile come ci si aspettava inizialmente, il campione del mondo 2018 ora all'Udinese Florian Thauvin, è in attesa di trovare un nuovo club, come riporta Footmercato. L'idea di andare in giocare in Bundesliga non ha abbandonato la testa del calciatore. L'attaccante, che fin qui ha messo a referto 3 reti e 1 assist in 18 presenze, ha un contratto in scadenza nel 2025.