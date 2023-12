Dodici mesi dopo il suo arrivo in Italia, Florian Thauvin punta ancora a tornare a casa: si è parlato di una nuova tappa a Marsiglia e dell'interesse del Montpellier, ma non è da escludere una nuova esperienza, magari in Bundesliga. Quel che sembra certo è che l'avventura all'Udinese, che lo utilizza solo da subentrante, è ormai giunta vicino al termine.