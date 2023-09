Corretto un errore in Cagliari-Udinese, match dello scorso 17 settembre valido per la 4ª giornata di Serie A: il Giudice Sportivo toglie l'ammonizione a Lazar Samardzic, il giallo va a Florian Thauvin.



COMUNICATO - Il Giudice sportivo, a rettifica di quanto riportato sul C.U. n. 46 pubblicato in data odierna, appurato che per un mero errore materiale nella refertazione risultava essere ammonito, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, il calciatore SAMARDZIC Lazar Vujadin (Udinese) anziché il calciatore THAUVIN Florian (Udinese);



delibera



di togliere l’ammonizione (prima sanzione) a calciatore SAMARDZIC Lazar Vujadin (Udinese) e di comminare l’ammonizione (seconda sanzione), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, al calciatore THAUVIN Florian (Udinese).