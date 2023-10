Franco Collavino, amministratore delegato dell'Udinese, ha parlato prima della conferenza stampa di presentazione di Gabriele Cioffi come nuovo allenatore dei friulani e ha spiegato la decisione di esonerare Andrea Sottil: "Non ci sono modi semplici per tenere una conferenza stampa quando si occupa una posizione scomoda in classifica. Ma se siamo qua è perché siamo intenzionati a trovare una soluzione per dare una svolta, le scelte fatte vanno in questa direzione. Ringrazio Sottil e il suo staff per il lavoro fatto in un anno e mezzo, per quanto ci ha dato e per quanto ha fatto da calciatore. Sappiamo quanto il calcio necessiti di scelte per cambi in tempi rapidi, in questo senso va letta questa scelta, per una scossa che possa riaccendere la squadra. Diamo il bentornato a Cioffi, la nostra scelta di riaverlo chiude interpretazioni fuorvianti sul passato, il mister ha fatto una scelta legittima che dal punto di vista contrattuale poteva fare. Conosciamo il nostro mondo e la nostra industria, all'epoca ha fatto la scelta di andare via, ora la società gli ha dato la possibilità di ritornare. Questi sono i fatti, il resto sono interpretazioni. Ci sono poi i numeri, 31 punti in 22 partite, riteniamo che siano numeri importanti e che Cioffi abbia l'energia per rigenerare i giocatori di questa squadra, che è tra le più giovani della Serie A. Desidero chiudere con una riflessione per i tifosi. Il momento non è facile, siamo consapevoli che i risultati non sono in linea con le aspettative del club, dei tifosi e del valore della squadra, una squadra giovane che sappiamo ha necessità di tempo per ingranare. Ci tengo a sottolineare però che i tifosi si sono sempre comportati correttamente dal primo minuto al novantesimo, lo chiediamo anche in futuro per poter uscire tutti assieme da questa situazione il prima possibile. Ora il tempo scorre veloce, siamo certi che Cioffi riuscirà a trarre il meglio da questo gruppo, frenato anche dai tanti, sfortunati, infortuni".