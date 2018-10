L'Udinese è tornata sui campi del Bruseschi dopo il giorno di riposo. Per i bianconeri lavoro eccentrico a stazioni con balzi, elastici e bosu ed esercitazioni sul possesso palla ad alta intensità su campo ridotto. Nel mezzo alcuni esercizi sui passaggi corti e lunghi.



In campo anche Machis che ha svolto parte dell'allenamento in gruppo mentre Pezzella e Ingelsson hanno svolto lavoro personalizzato con i preparatori.



L'Udinese tornerà ad allenarsi domani mattina sempre alle 10.30.