Udinese, tra campo e mercato: Samardzic e Perez possono restare, Giannetti unico innesto

Stefano Pontoni

Pareggio che sta stretto quello di Firenze. L'Udinese crea, passa in vantaggio, meriterebbe il raddoppio ma viene rimontata dalla Fiorentina ad inizio ripresa. Poi il gol dell'1-2 di Thauvin che però è soltanto un'illusione. Il rigore di Nzola sancisce il 2-2 finale. Un punto guadagnato, dice Cioffi nel post gara, ma la sensazione, come già accaduto più volta in questa stagione, è che siano due persi.



La classifica, viste le vittorie di Verona e Cagliari, resta assai complicata come è complicato il calendario del prossimo mese. Di mezzo ci si mette anche il mercato, con tante trattative in ballo che potrebbero impoverire una rosa che già fatica ad esprimere il suo pieno potenziale.



A tenere banco è ancora la telenovela Lazar Samardzic, ieri tornato titolare. L'accordo con il Napoli era stato raggiunto dall'Udinese sulla base di un'operazione da 25 milioni di euro, ma il giocatore ha tentennato, non convinto pienamente dalla soluzione partenopea. Nel frattempo, ad inserirsi sul serbo-tedesco è stata la Juventus, che avrebbe trovato un accordo con il controverso papà Mladen. Da qui la decisione da parte dell'Udinese di iniziare a trattare anche con la Vecchia Signora, non per gennaio ma per giugno. Al momento Laki resta, la prestazione del Franchi è stata confortante in ottica di un suo pieno recupero anche se le tante voci di mercato che gli ruotano attorno non possono che destabilizzarlo.



Di conseguenza saltata, almeno per ora, anche la cessione di Nehuen Perez al Napoli. Le parole del suo agente, Federico Raspanti (il quale ha affermato a chiare lettere che vestire la maglia azzurra sarebbe per il suo assistito un vero e proprio onore) hanno fatto parecchio discutere. Gino Pozzo, nell'ultimo colloquio con De Laurentiis, aveva fissato il prezzo a 15 milioni di euro. L'idea dei partenopei di fare un pacchetto con Samardzic per un totale di 40 milioni è infattibile, difficile che si possa a questo punto proseguire separatamente, almeno non in questa sessione.



L'Udinese si era cautelata nel mentre Finn Van Breemen, centrale olandese classe 2003 del Basilea per il quale era già stata fatta una prima offerta, rispedita al mittente.



In uscita può esserci anche Adam Masina, che chiede maggiore spazio. Frosinone e Sassuolo sono le squadre al momento maggiormente interessate. Lasceranno sicuramente Udine alcuni giovani. Tra questi Simone Pafundi, pronto a lasciare in prestito per fare esperienza tra i grandi.



In entrata l'unica ufficialità è quella di Lautaro Giannetti, difensore ex Velez arrivato a Udine per mettere la sua esperienza al servizio della squadra. Per il prossimo giugno prenotato Damian Pizarro. L'accordo tra l'Udinese e il Colo Colo per l'attaccante classe 2005 è stato trovato, con il giocatore che verrà però lasciato in prestito in Cile fino al termine della stagione.



Ha fatto scalpore, invece, l'accostamento di Mario Balotelli all'Udinese. Il giocatore dell'Adana Demirspor sogna un ritorno in Italia e il club bianconero sarebbe tra quelli interessati al classe 1990. Operazione fattibile? Difficile, in attacco Cioffi ha recuperato Davis e Brenner, di nuovo a disposizione dopo una prima parte di stagione passata ai box per infortunio.



Piace infine per la corsia mancina lo scozzese classe 2002 Josh Doig, dato in uscita dall'Hellas Verona, ma la concorrenza è tanta.