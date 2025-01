Getty Images

Udinese, trattativa con il Verona per Tchatchoua

Daniele Longo

37 minuti fa



Jackson Tchatchoua, terzino destro nazionale del Camerun, può lasciare il Verona in questa finestra di mercato invernale. Dopo essere stato seguito a lungo da diverse società, Juventus in primis, il classe 2001 è diventato un obiettivo concreto dell’Udinese che sta trattando da giorni con il Verona: contatti in corso, il club friulano è ottimista anche se non ha ancora trovato l’accordo con i veneti.