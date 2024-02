Udinese, trauma cranico e episodi di amnesia per Ehizibue: l'esito degli accertamenti medici

Arrivano aggiornamenti dall'Udinese sulle condizioni di Kingsley Ehizibue, sostituito a fine primo tempo della sfida persa ieri sera dalla squadra di Gabriele Cioffi contro il Genoa. Il giocatore nigeriano, impiegato ieri come esterno di centrocampo, è uscito acciaccato dalla sfida di Marassi, in cui è stato protagonista di uno scontro di gioco, che ha interessato in particolare la testa del calciatore. Come riportato dal club friulano, si tratta di un trauma cranico, che ha addirittura portato il giocatore bianconero a episodi di amnesia e stato confusionale. L'esito degli esami condotti al rientro a Udine ha tuttavia rasserenato l'ambiente, escludendo problemi particolari e rassicurando tutti sulle buone condizioni del nigeriano.





IL COMUNICATO - "Udinese Calcio comunica che, durante la partita contro il Genoa, Kingsley Ehizibue ha riportato un trauma cranico.

Il calciatore, in seguito ad uno scontro di gioco in cui non è stato autorizzato l’ingresso dei sanitari, ha accusato amnesia retrograda e stato confusionale.

Al rientro da Genova, è stato sottoposto ad accertamenti presso l’ospedale di Udine, che hanno dato esito negativo. Ehizibue è stato dimesso stamane ed è ora in buone condizioni".