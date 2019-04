L'allenatore dell'Udinese Igor Tudor ha presentato il match di domani contro l'Empoli: "Sarà una partita difficilissima, importante per entrambe le squadre ma credo nella nostra qualità e in questo stadio che ci porta qualcosa. Giochiamo in casa e sono convinto che faremo una buona gara. Dalla partita con il Milan ci sono stati 4-5 giorni, abbiamo preparato bene la gara contro squadra che sta giocando un buon calcio, domani saranno in campo gli undici più forti".