Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa: "Barak? Ha grande qualità, è mancato tanto. Viene da un anno in cui non ha giocato. Speriamo che sia pienamente recuperato, saranno le partite a dirlo. L'anno prima ha fatto sette gol, sono contento che sia tornato ad allenarsi con la squadra".



SU BALIC - "Finora non si è potuto esprimere ad alti livelli. Dipende anche dalle scelte degli allenatori precedenti: a me piacciono i giocatori di qualità e lui è uno di quelli. Mi piace chi sa giocare al calcio, non chi recupera palloni. Il bel gioco è determinato da giocatori che sanno giocare a calcio e Balic è tra questi. Negli anni scorsi a centrocampo sono stati scelti giocatori diversi e lui giustamente ha faticato. Questo non vuol dire che loro non hanno avuto ragione: ci sono modi e modi di raggiungere un risultato. Se la squadra ha qualità, lui si può esprimere bene".