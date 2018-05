Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky, commentando la vittoria conquistata al Bentegodi contro l'Hellas Verona: "Ci si giocherà tutto nell'ultimo match, ma voglio fare i complimenti ai ragazzi perché dopo tanto tempo abbiamo vinto. Siamo ancora in piena bagarre salvezza alla luce degli altri risultati, ma ora possiamo preparare al meglio l'ultimo match casalingo contro il Bologna".



Perché l'Udinese s'è trovata in questa situazione?

"Ci sono tanti motivi, ma ora non è il momento di fare delle analisi, quelle le faremo attorno a un tavolo al termine della stagione. Innanzitutto bisogna restare in Serie A, poi non ripetere gli stessi errori in futuro".