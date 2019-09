Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor presenta in conferenza stampa la trasferta di Verona contro l'Hellas: "Cambi in vista? Vediamo anche le condizioni dei singoli. Da una parte sono felice di giocare subito, vista la situazione, ma il Verona è squadra tosta e in un buon momento. Per noi è una grande opportunità per riscattarci dopo una brutta sconfitta. Mandragora titolare? Nel calcio è più forte chi non ha giocato... Certe valutazioni le lascio avoi, io vedo i ragazzi tutti i giorni e faccio scelte, anche se capisco che sia tutto in discussione quando non si fa risultato. Difesa a quattro? Questa squadra è costruita per giocare a tre, poi si può discutere di tutto. Tornando al Brescia, per me era da 0-0, non abbiamo meritato di perdere. Il Brescia ha tirato solo in occasione del gol e sulla 'cazzata' di De Maio a inizio gara. Ognuno ha il suo parere, per me è stata decisa da un dettaglio. Quel che posso dire è che davanti non siamo riusciti a fare la differenza, ma se mi dite che il Brescia ha fatto una grande partita io non ci sto. Non meritavamo solo 3 punti dopo 4 partite. Paura? Non ne ho mai. Ne ho altre, ma nel calcio non esiste in quanto sport. Poter tirare fuori il massimo è una sfida, ma non ho tempo per fare grosse analisi adesso. Dopo due anni posso dire che questa squadra ha iniziato a giocare a calcio, partendo da dietro e con l'idea di arrivare con il pallone negli ultimi 25 metri. Per capire i perché di certe sconfitte ci sarà tempo, ora è il momento di fare punti. Con Okaka e De Paul davanti siamo sicuramente più forti e le cose cambieranno. Scarsa concretezza? È un po' il nostro problema, non ha migliorato la nostra idea di gioco. In tre partite abbiamo creato tanto perché siamo molto migliorati rispetto all'anno scorso, poi però serve fare la differenza sotto porta e lì abbiamo faticato. A Parma meritavamo di vincere, con l'Inter quel rosso, col Brescia da 0-0... Non voglio giustificazioni, ma vedo differenze rispetto allo scorso anno. Cosa mi preoccupa del Verona? Sarà una bella battaglia, Juric è un amico e siamo cresciuti insieme. Sarà un derby di Spalato tra due amici. Loro sono una squaddra battagliera, alla Gasperini, noi dovremo essere pronti per quello. Okaka? È in crescita, è arrivato con qualche problemino ma è vicino alla possibilità di partire titolare".