Igor Tudor, nuovo allenatore dell'Udinese, parla a Udinews di Kevin Lasagna e Rodrigo De Paul: "Rodrigo è un calciatore fortissimo, uno che in qualsiasi posizione può far bene. E' normale che abbia risentito di questo ultimo periodo di difficoltà ma si son sicuro che con sacrificio e testa tornerà sui livelli di inizio stagione. Kevin invece ha una velocità impressionante, una dote che va sfruttata. Dobbiamo metterlo nelle condizioni per rendere al meglio. Può anche fare l'ala ma quello che conta più di tutto è la finalizzazione".