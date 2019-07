Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, parla dal ritiro dei bianconeri a Sankt Veit, in Austria: "Ai tifosi dico di stare tranquilli, stiamo lavorando e quando ci saranno le partite che contano la squadra risponderà presente".



Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica, come si legge su Repubblica.it sottolinea che "il gruppo sta lavorando. Ho letto qualche giudizio troppo severo in questa fase di preparazione. Siamo un work in progress".