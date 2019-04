Igor Tudor tecnico dell'Udinese ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro il Milan. L'ex Juve ha iniziato elogiando Gattuso, ha poi parlato di come l'Udinese debba concentrarsi sulle sue prestazioni e non su quelle degli altri ed in fine ha caricato i suoi.



GATTUSO: "Allenatore bravo, preparato, mi piace quello che ha fatto quest'anno con il Milan. Quello che sceglie è cosa loro, è una squadra con grandi campioni".



DOBBIAMO PENSARE A NOI: “Penso che sappiate che la risposta è che bisogna pensare a noi stessi, lavorando su ciò che tu devi cambiare. La cosa fondamentale sono gli allenamenti, su questo bisogna concentrarsi al massimo, non sui risultati delle altre”.



NON ANDIAMO IN GITA: "Non andiamo là per guardare lo stadio, bensì con gli undici migliori, preparandola nel modo giusto. Non andiamo a San Siro in gita".