Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita persa per 1-0 con l'Inter: "Fino all’espulsione abbiamo fatto la nostra partita, subendo qualcosa, ma poi l’espulsione ha deciso la partita. Negli ultimi minuti abbiamo provato a pareggiare, abbiamo avuto opportunità, una importante con Lasagna. Io sono fiducioso, va bene così, sono sicuro raccoglieremo qualcosa nelle prossime partite".



VITTORIA MERITATA? - "Oggi l’Inter ha vinto meritatamente, ma giocare con un uomo in meno non è facile".



SU DE PAUL - "L'espulsione? De Paul ci è rimasto molto male, ho provato a tirarlo su. Era troppo nervoso, forse anche per i tanti viaggi in nazionale. Per noi lui è fondamentale, lo sarà quest’anno come lo è stato lo scorso".