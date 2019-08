Igor Tudor alla prima ufficiale stagionale con l'Udinese presenta il match di Coppa Italia contro il Sudtirol: "Come sarà la stagione lo vedremo. Ci sono desideri, speranze e poi c'è anche la realtà. A parole è tutto facile da pronosticare, ma bisogna vedere i fatti. I fatti sono che noi vogliamo fare bene e sono sicuro che questa squadra potrà fare bene nel suo reale stato. Vedo la rosa più o meno come l'anno scorso in questo momento. Penso che sarà una stagione con l'unico obiettivo di rimanere in serie A, visto il livello rispetto della squadra rispetto al passato e a come sono andate le stagioni precedenti. Poi è chiaro che si vuole fare bene, i tifosi voglio vedere l'Udinese nelle posizioni più alte ed è giusto, ma l'allenatore deve essere realista. Nessuno toglie la speranza di un anno da protagonista, ma mi sembra assurdo parlare di Europa".







COPPA ITALIA - “Io non mi aspetto una gara facile. Siamo favoriti, sono sicuro che passiamo il turno domani cancellando i ricordi negativi dello scorso anno in Coppa Italia".



DE PAUL - “Tutti penso siano d'accordo che sia una pazzia che non si sia già chiuso il mercato. Turba non solo l'allenatore, ma anche i giocatori. Tutti sanno che è una delle più grandi stupidaggini che esistano, ma ci si deve adattare. I giocatori forti li vogliono tutti. La Fiorentina lo vuole e anche noi vogliamo Chiesa, ma costa 100 milioni. Io sono qui per allenare, voi sapete meglio di me quanto può incidere qui l'allenatore dell'Udinese... Per questo io mi butto sul lavoro del campo. Vedo un Cagliari che ha fatto una squadra impressionante, il Genoa che si rafforza, il Parma ha preso Inglese, bene anche Spal e Bologna: non saranno dov'erano l'anno scorso. Prevedo un campionato molto difficile. Sarà difficile rubare anche un punto a squadre in cui era più facile farlo".



CONDIZIONI - “Ter Avest ha un problema al ginocchio. Abbiamo due giocatori sugli esterni, ne servono quattro. La società lo sa, si sta muovendo in quella direzione, vediamo che succede. Walace è un giocatore che può giocare davanti alla difesa, ma fisicamente è indietro in questo momento. Ha bisogno di altro tempo per arrivare al livello di altri".



MERCATO - “Non sono scontento, lo sono quando sento parlare di Europa. Quello mi fa diventare matto. Io sono realista. Se si portano 4 o 5 pezzi importanti si può parlare di Europa, altrimenti vuol dire che mi pensate un mix di Mourinho e Guardiola. Bisogna pensare solo alla salvezza, poi è chiaro che un allenatore cerca di fare il meglio per la squadra. Lo sapete anche voi. L'obiettivo è la salvezza".