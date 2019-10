Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, parla dopo la pesante sconfitta rimediata dalla sua squadra sul campo dell'Atalanta, un 7-1 che non ammette repliche.



"Mi assumo le responsabilità, anche se è stato un match diviso in due - spiega l'allenatore croato in conferenza stampa -. Nella prima parte ho visto la migliore Udinese della stagione. Dopo essere rimasti in dieci non siamo stati bravi, ma prendo questa partita come un episodio. Ora voltiamo pagina, andiamo avanti visto che si gioca subito".