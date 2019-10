Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro l'Atalanta, il tecnico dell'Udinese Igor Tudor ha dichiarato: "La squadra ha fiducia ed entusiasmo. L'Atalanta produce molto, ma stiamo preprando la partita nei dettagli".



SULL'ATALANTA - "Hanno giocato contro il Manchester Cityy, la squadra più forte del mondo. Non penso solo alla difesa, hanno giocato martedì quindi hanno avuto 5 giorni per recuperare. Manca Zapata, ma sono completi e Gasperini ha l'imbarazzo della scelta.



SUL MODULO - "Con una punta e De Paul avanzato, facciamo fatica a creare. Se gioca più basso, si vedono altre cose. are. Se gioca più basso, si vedono altre cose. Guardiola ha messo gente che corre, loro corrono tantissimo. Dovremo farlo anche noi, altrimenti ti triturano".



SU LASAGNA - "Parliamo di un fuoriclasse, un calciatore straordinario per caratteristiche.



MIGLIOR DIFESA E PEGGIOR ATTACCO - "La difesa è un onore per i ragazzi, è merito della squadra e dei singoli. Non so se farei cambio, dipende da cosa porta punti. Sono quelli che contano".