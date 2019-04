Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: "Pussetto sta bene e domani gioca dal primo minuto. De Paul? Rodrigo è un leader, oggi è rimasto in allenamento a tirare i rigori e su dieci ha fatto dieci gol. Li tirerà ancora lui. Come stanno Fofana, D’Alessandro e Nuytinck? Sono pronti. Poi è vero che servono sempre, come diceva Capello quando giocavo, 4-5 partite di fila per entrare a ritmo, dopo gli infortuni e dopo la preparazione. Marco ha fatto una partita e un tempo, non è ai suoi livelli. Fofana si è fermato per una partita, ha il ritmo. Nuytinck bisogna vedere. Samir è diventato papà. È tornato, abbiamo parlato tanto e gli stiamo vicino. La società ha fatto quello che doveva fare per dargli una mano, siamo tutti felici per lui. Era importante dargli un giorno o due per staccarsi, è una bellissima cosa ma allo stesso tempo è uno stress. È importante che si sia allenato al 100% sia ieri che oggi: siamo tutti professionisti, domani bisogna dimenticare tutto. Non c'è niente che può influire sul nostro obiettivo, che è quello di fare bene domani".