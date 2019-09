L'Udinese di Tudor si è allenata oggi in vista della prossima gara col Brescia. Questo il racconto della seduta odierna del club: "​Buone notizie per mister Igor Tudor, che dopo Stefano Okaka recupera anche William Troost-Ekong. Il difensore nigeriano ha smaltito l’affaticamento muscolare che aveva accusato in Nazionale e oggi ha svolto dall'inizio alla fine entrambe le sedute di allenamento in programma assieme ai compagni.



In mattinata i bianconeri hanno lavorato prevalentemente in palestra, scendendo in campo nell’ultima mezz’ora per una breve sessione di scatti, cambi di direzione e navette, tutto senza pallone. Nel pomeriggio il gruppo ha lavorato in due tronconi separati, uno alle 15 e uno alle 16, svolgendo però il medesimo programma, con esercitazioni col pallone, la fase tecnico tattica e quella di possesso palla, per poi concludere con una partitella a tema.



Domani la squadra si radunerà al Bruseschi alle ore 15 per il penultimo allenamento prima del match casalingo contro il Brescia".