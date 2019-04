Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa dopo il ko contro l'Atalanta: "Si raccoglie la prestazione che dobbiamo ripetere nelle prossime quattro gare, pesano i punti non presi, ho fatto i complimenti ai ragazzi, mi aspettavo una prestazione così con intensità, aggressività, abbiamo affrontato una grossa squadra, se andavamo in vantaggio prima del rigore la partita cambiava, i ragazzi hanno dato tutto, andando così non ci saranno problemi. Basta che si ripetano questo tipo di partite ci salveremo. Nuytinck è entrato bene in partita, non avremo Samir contro l'Inter. Ho visto quello che volevo, che la squadra desse più intensità e non stesse bassa. Il pallonetto di Lasagna e il palo di De Paul potevano cambiare la partita".