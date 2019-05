Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la delicatissima sfida di domani contro la Spal:



"Nel calcio non esistono garanzie, c'è solo da fare bene nella prossima partita, che sarà una gara fondamentale. Noi siamo pronti e faremo il nostro dovere per prendere questi tre punti importantissimi. I ragazzi? Li vedo bene: sono tranquilli e tesi in egual misura. Conosciamo bene i nostri pregi e i nostri difetti, ovviamente speriamo prevalgano i primi ma in ogni caso siamo qui per dare il massimo. Nella nostra squadra ci sono numerosi giocatori che hanno l'esperienza necessaria per trasmettere agli altri compagni la calma e la concentrazione necessaria per affrontare questa partita nel modo giusto. Se non dovesse andare bene? Si ribalta tutto, ma per le statistiche post partita c'è sempre tempo. Ora siamo e dobbiamo essere concentrati sul portae a casa i tre punti che ci servono e fare una bella prestazione".