Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, ha parlato a Sky Sport dopo il successo col Genoa: "Speriamo la Juve faccia un bel risultato contro l'Empoli che è una nostra diretta concorrente. Tornando alla partita, Mandragora ha questo sinistro incredibile ed è un giocatore che per noi è importantissimo. Fa sempre piacere quando si fa un gol così, era importante partire con una bella vittoria. Su certe cose bisogna migliorare e lavorare perchè in pochi allenamenti non è facile, una partita a momenti sofferta ma alla fine meritata. Io sono un allenatore a cui piace vedere calcio, giocando da dietro ma ci vuole anche un pò di tempo. C'è qualità soprattutto davanti. Bisogna crescere e anche abbastanza. C'è sempre un pò di tutto in una situazione difficile e con un nuovo allenatore, dobbiamo sfruttare le caratteristiche dei calciatori che abbiamo e crescere di partita in partita. La sosta per le nazionali non ci ha aiutato e anche il Milan in infrasettimanale".