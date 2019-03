L'allenatore dell'Udinese Igor Tudor si appresta a debuttare nuovamente sulla panchina bianconera contro il Genoa. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Abbiamo lavorato bene, abbiamo portato uno spirito diverso. Con chi c'era si è lavorato bene, li vedo motivati e pronti per fare una buona gara domani".



Sulla risposta dei tifosi: "Se vengono in tanti sono contento. Io sono ottimista. Vedo bene la squadra, vedo positività. I tifosi sono importanti, sono contento che domani vedranno una squadra vogliosa, un po' più propositiva, più aggressiva ma anche compatta".



Sul cambio di ruolo di De Paul e gli infortunati: "Non c'è da fare solo quello. Bisogna proporre qualcosa di nuovo, ma anche far crescere il valore dei giocatori. Behrami si è allenato sempre con noi, anche Samir e Badu. Stanno rientrando. D'Alessandro è ancora fuori".