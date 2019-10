Igor Tudor è a un passo dall'addio all'Udinese, dopo le brutte sconfitte patite contro Atalanta e Roma, con 11 reti subite nel corso di due partite: il tecnico croato oggi ha comunque diretto la seduta di allenamento, ma l'esonero è nell'aria. Potrebbero arrivare direttamente le dimissioni da parte dell'ex Juve.



I NOMI DEI POSSIBILI SOSTITUTI - In queste ore è infatti in corso una riunione della proprietà e del ds Pierpaolo Marino, con i Pozzo che hanno già in mente i nomi dei sostituti: probabilmente contro il Genoa andrà in panchina il vice Gotti, dopo il ritiro che inizia dalla serata, per il futuro si valutano i nomi di Pasquale Marino o Colantuono, ex allenatori proprio dei friulani, fino a quelli di Gattuso e Ballardini, senza escludere altri possibili colpi di scena.