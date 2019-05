Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, ha presentato l'ultimo match di campionato contro il Cagliari: "Ci teniamo a fare bella figura, andremo a Cagliari per dare il massimo e chiudere la stagione in bellezza. La salvezza ce la siamo guadagnata con il lavoro e l'impegno: la chiave è stata lottare e imparare dagli errori. È questa la chiave per il successo".