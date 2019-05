Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, parla alla vigilia della sfida contro il Frosinone: "Troost-Ekong pronto a giocare? Sì. Lui giocherà ma finalmente posso dire di avere delle alternative nel reparto difensivo e questo è un fattore importante per questo finale di stagione. In settimana abbiamo lavorato bene allenandoci con lo spirito giusto, concentrandoci sull’intensità sia nelle fasi difensive che in attacco. Ci aspetta una partita difficilissima a Frosinone, dove siamo consapevoli di giocarci una fetta importante della nostra salvezza".



SUL FROSINONE - "Io spero che gli avversari siano più scarichi in quanto già retrocessi, ma sicuramente non ci conto, noi dovremo solo andare là e giocare la partita al 100% e basta".