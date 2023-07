La corsa per arrivare a Lazar Samardzic sta crescendo sempre più e alla lista, dopo Inter e Juventus, si sono iscritte anche la Lazio, che incassa i soldi di Milinkovic Savic, e il Napoli che può perdere Piotr Zielinski. L'Udinese gongola perché il prezzo, che era fissato in 25 milioni di euro, oggi cresce di giorno in giorno sfruttando la possibile asta fra i club.