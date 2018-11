Giornata di cambiamenti in casa Udinese: via Velazquez, arriva Nicola. Questi i comunicati ufficiali della società friulana:



19.35 - "Udinese Calcio ha affidato a Davide Nicola (foto dal sito udinese.it) la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore sarà presentato alla stampa domani, mercoledì 14 novembre, alle 16:30 nella Sala Stampa della Dacia Arena".



19.20 - È arrivato ora il comunicato ufficiale: l'Udinese ha deciso di esonerare Julio Velazquez. Questo l'annuncio sul proprio sito del club friulano: "Udinese Calcio comunica di aver esonerato Julio Velazquez dalla guida tecnica della prima squadra. A lui, a Jimenez Serrano Julian, a Baltanas Vicente Miguel e a Huguet Cots Marc vanno i ringraziamenti della società per la passione, la dedizione e la professionalità dimostrate in questi mesi, insieme agli auguri di un radioso futuro professionale".