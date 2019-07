Attraverso un comunicato ufficiale, l'Udinese ha annunciato l'arrivo di Rodrigo Becão: "Udinese Calcio comunica di essersi garantita le prestazioni sportive del difensore brasiliano Rodrigo Becão. Il calciatore arriva a Udine dalla società EC Bahia, andando a rinforzare la retroguardia bianconera. Rodrigo, classe 1996, nella stagione 2018/2019 ha militato in prestito al Cska Mosca, giocando 34 partite e scendendo in campo in tutti e sei gli impegni di Champions League della squadra russa. Con l'Udinese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. È un centrale alto di statura, con buona corsa, abile nella lettura delle situazioni di gioco e nella marcatura. Ha una buona esperienza a livello internazionale, avendo anche militato in Champions League".