Esperienza e leadership per la difesa bianconera:Il belga arriva a titolo definitivo dal Watford ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.Difensore di grande esperienza internazionale, dotato di fisicità e tecnica, Kabasele arriva a rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di mister Sottil.Nasce a Lubumbashi, nella Repubblica Democratica del Congo, il 24 febbraio 1991 ma in tenera età si trasferisce in Belgio. Inizia a giocare nel settore giovanile dell’Eupen club in cui diventa professionista ed esordisce a 17 anni giocando due partite nella stagione 2007/2008. Nella 2008/2009 colleziona 5 presenze in Challenger Pro League.Resta all’Eupen fino al gennaio 2011 poi si trasferisce in prestito al Mechelen dove disputa anche i playoff per la qualificazione in Europa League segnando, proprio nei playoff, una rete.Nella stagione 2011/2012, si trasferisce in Bulgaria al Ludogorets dove segna ben 6 reti da difensore in 15 partite tra campionato e coppa vincendo entrambe le competizioni.L’annata seguente ritorna all’Eupen, in Challenge Pro League, dove segna altri quattro gol in 26 presenze.Nella stagione 13/14, le presenze sono 29 e i gol 2, al termine di quell’annata si trasferisce al Genk dove compie il definitivo salto di qualità segnando due reti e giocando 34 partite di campionato.Si conferma un punto di forza della squadra nel 15/16 giocando ben 46 partite, con 5 gol, tra campionato e coppe nazionali.Nell’estate 2016 arriva la chiamata del Watford in Premier League, al primo anno segna 3 gol in 18 partite tra campionato, coppa di lega ed FA Cup. Le presenze totali diventano 31 con 2 gol realizzati in Premier nella stagione successiva in cui conferma tutto il suo valore.Nell’annata 18/19, culminata con la finale di FA Cup conquistata dal Watford, disputa 23 partite che diventano 31 totali nella 19/20. In Championship, nel campionato 20/21, gioca 20 partite segnando una rete contribuendo, così, all’immediato ritorno in Premier degli Hornets. Nel massimo campionato inglese, nella stagione 21/22, gioca 16 partite a cui si aggiunge una presenza in coppa di lega.Nella passata stagione scende in campo 25 volte in Championship siglando una rete. In totale ha vestito in 166 occasioni la maglia del Watford segnando 7 reti nell’arco di 7 stagioni vissute con il club giallonero.Kabasele, inoltre, vanta una presenza con la nazionale belga under 18, una con l’under 20 e l’under 21 e 10, con 5 gol realizzati, con l’under 19. Ha giocato due partite anche con la nazionale maggiore del Belgio debuttando il 9 novembre 2016 nell’amichevole pareggiata per 1-1 contro l’Olanda in cui è rimasto in campo per tutto il match.Ora Christian è pronto per tuffarsi nella nuova esperienza in bianconero. Bienvenue Christian!