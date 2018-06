Un altro anno nella Super Lig turca per Riad Bajic. E’ stato infatti trovato l’accordo con l’Istanbul Başakşehir Futbol Kulubu A.Ş per la cessione temporanea annuale, con diritto di opzione, della punta bosniaca. Bajic già da gennaio veste la maglia arancio-blu del club di Istanbul. A lui i migliori auguri per la prossima stagione.