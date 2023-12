Jaka Bijol è stato operato per la frattura al piede, il comunicato dell'Udinese:



Udinese Calcio comunica che in data odierna Jaka Bijol é stato operato per la riduzione della frattura da stress allo scafoide del piede sinistro.

L’intervento, effettuato dal Professor Santucci presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito.