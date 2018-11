L'blinda: ufficiale il rinnovo dell'argentino, che prolunga con i friulani fino al. Il ds Pradé in conferenza stampa spiega: "Arriva al termine di un'estate particolare. Rodrigo crede nel nostro progetto e lo ha sposato, ne siamo felici". Lo stesso De Paul spiega: "Sono molto contento del rinnovo, vuol dire che la società ha fiducia in me e questa è una cosa che piace a noi giocatori. La scorsa estate? Si è detto più di quanto non sia successo. Dopo aver parlato con il mister e il direttore mi hanno fatto capire cosa volevano da me e la situazione è finita lì. La nazionale? Ieri è arrivata la seconda convocazione, sono felice perché è il sogno di ogni calciatore". Su De Paul è forte l'interesse dell'