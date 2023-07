Il rapporto tra Geri e i colori bianconeri è diventato simbiotico, rafforzandosi in questi anni in cui, oltre a deliziare con le sue giocate, l’ex Barcellona, Milan e Watford si è calato appieno nei panni del leader dentro e fuori dal campo. Deulofeu, arrivato nel 2020, ha contribuito in maniera fondamentale in queste annate ai risultati della squadra, consacrandosi come uno dei giocatori più incisivi dell’intera Serie A per passaggi chiave ed occasioni da gol create. Dati che trovano riscontro nei 18 gol realizzati in 68 presenze ben 13, con 5 assist, della stagione 21/22. Ben 6 anche gli assist forniti in meno di metà della passata annata. Con il rinnovo del contratto, il percorso di Geri e dell’Udinese prosegue. Club e il giocatore hanno voluto fortemente siglare il nuovo accordo ad inizio stagione, ribadendo la sua centralità nel nuovo progetto tecnico bianconero con l’obiettivo di raggiungere insieme grandi traguardi".