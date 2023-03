L’Udinese ha ufficializzato in questi minuti il rinnovo del contratto di Isaac Success. L’attaccante classe ‘96 ha firmato fino a giugno 2025, prolungando l’attuale accordo per un’altra stagione con opzione per il 2026.



IL COMUNICATO - “Udinese Calcio è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Isaac Success fino al 30 giugno 2025. Il nuovo accordo prevede anche un’opzione per il prolungamento di un ulteriore anno fino al 30 giugno 2026. L’attaccante nigeriano continuerà, così, per almeno altre due stagioni, ad essere un cardine della squadra con ben 6 assist in campionato".



I NUMERI DI SUCCESS - In questa stagione sta trovando continuità come spalla di Beto, ma è ancora in cerca del primo gol in campionato. La punta nigeriana ha totalizzato 6 assist in 27 presenze in Serie A, e l’unica rete stagionale l’ha fatta ad agosto nel primo turno di Coppa Italia contro la Feralpisalò.