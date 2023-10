La notizia era nell’aria, dopo il pareggio casalingo ottenuto, nella serata di ieri, contro il Lecce e gli appena 6 punti ottenuti raccolti in queste prime 9 giornate di campionato, con nessun successo all’attivo.“Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Andrea Sottil.Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per la professionalità e l’impegno sempre dimostrati e per i bei momenti vissuti insieme in questo anno e mezzo in cui ha guidato la squadra.Lasciano il club anche i collaboratori Gianluca Cristaldi, Salvatore Gentile, Jacopo Alberti ed Eugenio Vassalle che il club ringrazia per il lavoro svolto.Grazie mister e in bocca al lupo”.Si tratta di un ritorno in Friuli, dopo l’esperienza da dicembre 2021 a giugno 2022. Nella mattinata di oggi, Cioffi si è recato a Verona per risolvere il contratto che ancora lo legava all’Hellas - ultima squadra allenata nel passato campionato fino all’esonero dell’ottobre 2022 - e poi è partito subito alla volta di Udine per ricevere dal club friulano l’incarico di guidare la squadra.Si aspetta l'annuncio.