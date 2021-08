La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale: Nehuen Perez è un nuovo calciatore dell'Udinese.



IL COMUNICATO

Forza, leadership e qualità. Racchiude alla perfezione tutte queste doti il nuovo acquisto bianconero Nehuen Perez.



Il difensore argentino arriva in prestito dall’Atletico Madrid fino al 30 giugno 2022 con opzione per l’estensione per un’ulteriore stagione.

Difensore dal grandissimo talento vanta una grande esperienza internazionale a dispetto della giovanissima età e garantisce affidabilità e duttilità nell’interpretazione del ruolo di difensore centrale.