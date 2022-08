Questo il comunicato: "Contratto quadriennale con opzione per l’esterno olandeseArriva dalla Germania il rinforzo per la corsia di destra bianconera.Kingsley Ehizibue è un nuovo giocatore dell’Udinese. È stato prelevato a titolo definitivo dal Colonia ed ha sottoscritto un contratto con il nostro club fino al 30 giugno 2026 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva.Esterno destro che può agire a tutta fascia è dotato di ottima tecnica oltre ad avere grandissime doti atletiche e fisiche che lo rendono un interprete ideale per le esigenze tattiche bianconere.Kingsley, nigeriano di nazionalità ed origini, nasce in Germania, a Monaco di Baviera, il 25 maggio 1995.Si trasferisce in Olanda a appena due anni stabilendosi a Zwolle dove inizia a giocare a calcio nelle fila del PEC.Compie tutta la trafila delle formazioni giovanili fino ad esordire in prima squadra nella stagione 14/15 con 4 presenze tra campionato e coppa.Nella stagione seguente esplode diventando un punto fisso del PEC Zwolle con cui segna ben 4 gol in 26 partite di Eredivisie. Numeri che conferma anche nell’annata 16/17 in cui va a segno 3 volte disputando 31 partite tra campionato e coppa.Scende in campo 37 volte anche nella stagione successiva segnando una rete, stesso bottino anche nell’anno successivo in cui fa registrare anche ben 8 assist mantenendo inalterato il numero di presenze a quota 35.Nell’estate 2019 si trasferisce al Colonia dove diviene immediatamente titolare giocando 32 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania segnando un gol.Nell’annata 20/21 le presenze totali sono 23 a cui si aggiungono le 18 della passata stagione in cui è tra i protagonisti della qualificazione in Conference League dei suoi con cui ha anche disputato una gara di Bundesliga prima di trasferirsi a Udine.In questo avvio di stagione, ha disputato con la maglia del Colonia 3 gare: una in Bundesliga, una in Coppa di Germania ed una in Conference League.Ehizibue vanta anche una presenza con la nazionale olandese under 21.Benvenuto Kingsley!"