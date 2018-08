La corte d'appello della FIGC si è espressa in merito al ricorso d'urgenza presentato dall'Udinese per la squalifica di una giornata inflitta con prova tv a Rolando Mandragora. Il ricorso è stato respinto e il giocatore sconterà la giornata di squalifica nel corso di questa giornata contro la Fiorentina.





Ecco il testo:

Ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza UDINESE CALCIO S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calc. Rolando Mandragora seguito segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35, comma 1.3 C.G.S., gara Udinese/Sampdoria del 26.08.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 28.8.2018)