Attraverso una nota ufficiale l'Udinese ha annunciato il riscatto di Gerard Deulofeu dal Watford: "Udinese Calcio è lieta di comunicare l'acquisto a titolo definitivo di Gerard Deulofeu dal Watford FC - si legge - L'attaccante spagnolo ex Milan e Barcellona, arrivato lo scorso ottobre con la formula del prestito, sottoscrive ora un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024. Udinese Calcio e Gerard proseguiranno così, con grande soddisfazione, il percorso iniziato negli scorsi mesi con l'auspicio di condividere insieme grandi traguardi". In questa stagione l'attaccante spagnolo ha totalizzato un gol e un assist in 12 presenze.