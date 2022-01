Altra positività nell'Udinese, che ne ha dato notizia tramite il proprio sito ufficiale. Questo il comunicato del club bianconero, che sottolinea come il calciatore abbia partecipato alla sfida dello scorso weekend contro l'Atalanta: "Udinese Calcio comunica che, all'esito dei nuovi test a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, un nuovo calciatore partecipante alla gara di domenica contro l'Atalanta è stato trovato positivo al Covid-19. Come da norme e protocolli sono state allertate le autorità sanitarie competenti in materia. Sono, dunque, nove i calciatori attualmente positivi al Covid e in isolamento a cui si aggiungono tre membri dello staff".