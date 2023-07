Con una nota sul proprio sito ufficiale l'Udinese ha comunicato di aver ceduto Filip Benkovic al Trabzonspor con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo il testo: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto il diritto alle prestazioni sportive di Filip Benkovic al Trabzonspor.



Il difensore croato, reduce dall'esperienza all'Eintracht Braunschweig della passata stagione, si trasferisce in Turchia, a lui l'in bocca al lupo per questa nuova esperienza".