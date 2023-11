Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l'Udinese ha comunicato che Gilberto Ribeiro Andrade è entrato a far parte dello staff di mister Gabriele Cioffi. Per il portoghese contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un'altra stagione. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:



"Udinese Calcio comunica l’ingresso di Gilberto Ribeiro Andrade come collaboratore tecnico nello staff guidato da mister Gabriele Cioffi.

Il portoghese, 43 anni con una solida esperienza in club della massima serie portoghese e all’estero, andrà ad integrare lo staff bianconero ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva".