Il campionato di Serie A si avvicina alla sua seconda sosta per le nazionali. Uno stop che arriverà dopo otto giornate, abbastanza per iniziare a fare i primi bilanci e valutare l'andamento delle varie squadre. E, anche, dei vari allenatori: per tanti la prossima giornata varrà come un esame, un'ultima spiaggia da non fallire per confermare il proprio ruolo in panchina. È il caso di Andrea Sottil, che con la sua Udinese ha raccolto appena quattro punti in sette partite ed è ancora in attesa della prima vittoria. La classifica dice che i friulani sono quartultimi e, in caso di mancata reazione venerdì contro l'Empoli, il rischio esonero per lui è molto alto...