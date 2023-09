L'Udinese può far firmare a Roberto Pereyra un nuovo contratto dopo che l'argentino è rimasto svincolato a fine stagione e non ha però trovato una nuova squadra (l'Inter ci aveva pensato) in questi mesi. L'ex-capitano è in trattativa da tempo, ma il club friulano non vuole più aspettare e pretende una risposta in tempi rapidi da lui e dal suo entourage.